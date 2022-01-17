Росія на 99,999% причетна до кібератаки на Україну: інтерв'ю Олексія Данілова

Україна знову у світових інформаційних трендах через загрозу військового вторгнення Росії, про що заявляють українська та американська розвідки. США та країни НАТО відреагували на ультиматум Москви - угоди немає і не буде через неприйнятність російських вимог. Натомість Кремль не відступає і продовжує стягувати свої війська до східних кордонів України.

Вашингтон, зокрема, розробив аж 18 сценаріїв санкційної політики, якщо Путін наважиться на війну в центрі Європи проти тих, кого він вважає братами.

Крім того, за словами радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, США підготували нові дипломатичні кроки в переговорах з Росією щодо деескалації конфлікту з Україною і назвали терміни. У Білому домі зазначили, що вже на початку наступного тижня США покажуть додаткову інформацію щодо подальшої дипломатичної роботи з РФ. Також він наголосив, якщо Росія не захоче припинити есклацію кофлікту, то США "готові до цього з рішучою відповіддю".

Спеціальний кореспондент ТСН.Тиждень Андрій Цаплієнко поговорив з секретарем РНБО України Олексієм Даніловим на тлі військових загроз. З його слів Київ готовий до рішучої відповіді і переконаний, що Путіну не вистачить ресурсів для повної окупації України.

- Перше запитання стосовно повідомлення, яке зробили американські канали, зокрема, CNN. Посилаючись на представника Держдепу, вони сказали, що росіяни вже підготували провокації на окупованій території з застосуванням оперативників, які мають провести диверсії і звинуватити Україну і знайти таким чином привід для повномасштабної агресії. Що вам відомо про це і наскільки великий та невідворотний ризик створення приводу для війни?

- Почнімо від самого початку, коли 30 жовтня вперше у Washinghton Post, у засобах масової інформації США стала розгортатися велика інформкомпанія стосовно того, що ось завтра-післязавтра РФ нападе на нашу країну. Я хочу повідомити, що такий напад стався 2014-го і якщо це для когось новина, то для нас ні. Ми в цьому стані вже живемо роками і, на превеликий жаль, ця війна не закінчується. Для того, щоб вона закінчилася, потрібне бажання тільки однієї людини - Путіна.

Після всіх подій, станом на сьогодні, Путін веде перемовини зі США, ОБСЄ стосовно надання йому гарантій безпеки РФ. І в мене виникає питання, а де наші гарантії? Наші гарантії, як всім відомо, ми отримали у 1994-го, передавши ядерну зброю саме на прохання США і РФ. Росія, отримавши її через певний проміжок часу, забирає частину нашої території, веде війну в Донецькій та Луганській областях. Щоб вона припинилася, треба припинити його (прим. Путіна) лякати санкціями і діяти. Ці санкції треба було вводити раніше, після кібератаки, яка була здійснена з території РФ стосовно наших державних інституцій. Це така сама війна і вона нічим не відрізняється від гарячої війни, яка сьогодні триває на Сході нашої країни, яку веде проти нашої країни РФ.

Чи можуть вони використати якісь приводи? Звичайно, можуть. Вони абсолютно фахові люди у цьому питанні. Ми пам’ятаємо, у який спосіб свого часу загинули люди, які мешкали на Каширському шосе, що відбувалося в Ічкерії, коли була війна з її народомі. Є дуже багато історичних прикладів, коли Росія діяла в той чи інший спосіб. Навіть зараз, коли Росія видала, минаючи всі зобов’язання, 600 тис. паспортів РФ на окупованій території. Що це як не війна? І не реагувати - це подвійні стандарти. Вони можуть зробити провокацію. На превеликий жаль, світова спільнота на це не відповідає. Як приклад, я можу навести дуже просту річ - 298 людей ні в чому не винних були збиті російською ракетою “Бук”. Про це знає весь світ - скільки років минуло і жодної відповідальності.

- Ви торкнулись теми кібератаки. Чи є зараз підстави чітко казати, що вона була здійснена з території РФ і з відома російських спецслужб.

- Кібератака - це та сама війна, яка триває у кіберпросторі. І сьогодні, слово “тероризм” не обмежується якимось діями, коли йде гибель населення. Є кібертероризм, інформаційний тероризм, фінансовий тероризм, енергетичний тероризм - саме такі словосполучення характеризують те, що відбувається. Після того, як РФ заборонила провозити з Казахстану вугілля для наших ТЕС - це енергетичний тероризм. Це не економіка, це не якісь інші речі? Світ за останній час став доволі бурхливий і дуже багато за останній час, після впровадження новітніх технологій, відбувається процесів, яких раніше не було. Сучасний світ не встигає за цими речами з адекватною реакцією, коли йдеться про національну безпеку. І це не тільки проблема нашої країни - це проблема всього світу.

Після КОВІДу, який вже третій рік вирує на планеті, ще не вдалося світу його приборкати. Але наслідки постковідної біологічної атаки, яка була здійснена на весь світ - ми не знаємо. Ми не знаємо, що це була за атака, але я більш ніж впевнений, що це була біологічна зброя.

- Повертаючись до кібератаки. Чи є підстави казати, що це була саме російська атака?

- На сьогодні ніхто, окрім Росії, не веде війну з Україною. Ми чітко розуміємо, хто це, що це за установа і яке вона має стосунок до РФ. Це не мої дані, а дані наших фахівців.

- Ви поки не можете їх оприлюднювати?

- Те, що до цього дотична Росія - 99,999%. Ми впевнені. Друге, що це пов’язано з структурами, які належать до сектору безпеки та оборони РФ - 99,999%. Цілеспрямована кампанія на знищення нашої держави - це завдання номер один для них.

- Якщо повертатися до інформації, яку оприлюднив Салліван (ред. радник президента США з питань національної безпеки), CNN - вона збігається з повідомленнями українського Міноборони про можливі провокації проти російських військ із звинуваченням в цьому України. Що відомо РНБО про це?

- Давайте будемо говорити про те, де перебувають російські війська…

- На Донбасі.

- Вони кажуть, що їх там немає. Тоді про що ми з вами говоримо. Чи можуть вони переодягнути в українську форму якихось своїх бійців на території Курської, Воронезької або інших “губерній”? Звичайно, можуть. Вони фахові організатори провокацій. Ми до цього маємо бути готові в будь-який час. Інша справ, як на це буде реагувати світова спільнота і скільки вони будуть “співчувати”, “звертати увагу” і “бути стурбованими”. На сьогодні воно підходить до такої межі, коли після цього мають бути дії. Нам має бути надана зброя захисту. Ті країни, які брали на себе зобов’язання щодо недоторканності наших кордонів. Перш за все, це США та Велика Британія. Зараз це відбувається, але не в тому обсягу, в якому хотілося б. Тому що ми чітко розуміємо, те що ми віддали 1994-го - це десятки мільярдів доларів.

- Ви казали, що мають бути якісь дії. Я так розумію, що враховуючи заяву Лаврова (ред. міністра закордонних справ РФ), “наш терпець урвався” і з натяком на те, що будуть якісь дії. Вони настільки підняли градус навколо України, що вони підуть на якісь дії, вони задню не включать?

- Ми ні на кого не нападали і не забирали чужі території. Про який “терпець” йдеться? Світу вже час подивитися по-іншому на ці всі речі. Наша країна у вкрай складному стані - ми будуємо демократію в часи війни. Взагалі будувати демократію - це вкрай складна робота. Робити це в час війни - в десять раз складніше. Про який напад з боку України йдеться? Чим ми їм можемо загрожувати? Вони на нас напали, забрали частину території та ведуть війну на території Донецької та Луганської областей.

Якщо подивитись, що зараз відбувається, можна зробити простий аналіз - свого часу 15 країн входило до складу Радянського Союзу і три з них є членами НАТО (країни Балтії). Решта країн, крім РФ, вже мають гарячі конфлікти. Справа в тому, що РФ усвідомлює, що після 30 років незалежності в усіх країнах з’явилося нове суспільство. Бажання жити в одній імперії з РФ у цих молодих людей не існує. Вони не знають, що таке мавзолей, Ленін, поклонятися царю… Наша вільна молодь ніколи не піде назад, туди російське правління. Ми там вже були.

- От закінчився цей етап російських переговорів між США та РФ, НАТО-РФ, на майданчику ОБСЄ. В разі повномасштабної агресії проти нас обіцяють лише санкції. Чи зупинять їх санкції?

- Нам потрібна допомога від тих країн, які зараз в РФ. Тому що, не дай Бог, паде наша країна - наступна буде Польща, Угорщина і ті країни, які входили до складу СРСР. Вони (РФ - ред.) сказали, щоб повернути ситуацію, яка була у 1997 році. Якщо ми подивимось, то в НАТО не було на той час країн Балтії і багато інших країн. Збільшення відбулося після цього періоду. Що хочуть росіяни і хто на них нападає? Вони мають це аргументовано сказати. І якщо вони посилаються на ЄС, так тут цивілізовані люди сидять, які не вирішують в такий спосіб питання. Їм би краще подивитися, що відбувається на Далекому Сході. От тут реальна загроза втрати територій, там небезпека, тому що експансія, яка відбувається сусідом (ред. Данілов вочевидь має на увазі Китай) - шалена останні 20-25 років. Там є міста, де більше населення тієї країни, ніж РФ. - Сьогодні для того, щоб відволікати від внутрішніх проблем має бути зовнішній ворог. Раніше за часів СРСР це були США, коли лякали, що завтра щось станеться. Коли це все закінчилось, була Грузія. Зараз – це наша країна. Ба більше, вони використовуються тезу, що у нас тут націоналісти ледь не у кожному домі, свастика і ріжуть дітей, що зовсім не відповідає дійсності. Росіяни плутають патріотів із ультранаціоналістами.

- Це якраз і турбує. Коли ми дивимось російські медіа останні кілька місяців у рази зростають спроби зробити з українців образ ворога. Це схоже на прелюдію до військової операції.

- Я би хотів вас поправити: у Росії не існують медіа. Там є пропаганда, яка обслуговується людьми, які вважають чомусь себе журналістами. Якщо люди відхились від партії Путіна, вони потрапляють до інституції, де на них вішають тавро агента іноземних спецслужб. Це не медіа, а пропагандистські канали, що обслуговують військово-промислових комплекс РФ. Вони промивають мізки не лише в середині своєї країни, але й у Європі та інших країнах світу. Вони витрачають мільярди, які мали б віддавати пенсіонерам і робітникам, а натомість спрямовують на їх на пропаганду величі своєї держави і приниження інших країн. Чому так? Тому що відбудувати імперію, про яку мріє Путін, без України неможливо. Але після того, що сталося, ми не можемо з ними (росіянами – ред. ) бути поруч. Ну, не можуть 300-500 тисяч людей, які пройшли фронт, люди, які втратили близьких, а це приблизно 14000. Ну, як це можна пробачити? Заберіть своїх дітей, які воюють в Луганській і Донецькій областях, танки, гармати, БТРи.

- Яка зброя, що ми можемо отримати від наших гарантів безпеки, згідно з Будапештським меморандумом, потрібна Україні для зміни ситуації у разі нового вторгнення Росії?

- Я зараз не можу назвати види цієї зброї. Звичайно, вона існує. Те, що нам потрібно, ми передали список нашим партнерам. Вони нам її передають. У нас є велике бажання, щоб її було набагато більше. Ми розуміємо масштаби постачань іншим країнам і у порівнянні з тим, що маємо ми – це неадекватна відповідь. Але навіть і за це велика подяка. Я хочу сказати, що, якщо ви вважаєте, що Росія зможе утримати тут ситуацію, це велика помилка. У нас є розрахунки: щоб РФ тримала нашу територію під контролем, їй потрібно щонайменше 1.5 млн військових. Скільки громадян України у разі агресії РФ готові взятися за зброю?

- Щонайменше півмільйона…

- П’ять мільйонів одразу у перший тиждень. Я не розумію про які гарантії волає Путін? Гарантії чого? І від кого він ці гарантії вимагає? Люди, яка здійснила акт агресії, щодо нашої країни всупереч всім міжнародним підписаним угодам, документам ООН і ОБСЄ, ба більше, продовжує це. Я можу сказати, що правда завжди перемагає і перемога буде за нами.

- Наскільки я знаю, в Україні діє чотири дипустанови Росії: у Києві, Харкові, Одесі та Львові. Чи не вважаєте ви, що вони можуть провести провокації щодо своїх громадян і звинуватити в цьому нас.

- Вони здатні вигадати будь-які процес. Якщо пригадаємо останній інцидент у Львові, коли людина кидала запалювальну суміш в бік установи РФ, наша СБУ блискуче відреагувала і встановила її особистість. Нам відомо хто це був, звідки і для чого і куди направлялась потім – на окуповані території.

- Це одна з таких провокацій?

- Звичайно. Більше того, пішов ґвалт у нашому суспільстві. Якщо не буде внутрішньої дестабілізації, шансів у РФ – нуль. Їхнє завдання – дестабілізація в нашій країні. Від жовтня минулого року ми переймаємось енергетичною дестабілізацією. Я написав листа на СБУ, в якому наголосив, що, якщо хтось в Україні свідомо брав в цьому участь, він нестиме відповідальність. До прикладу, масових замінувані, що сьогодні є, більше не стало, але вони йдуть через ЗМІ. А остання здійснена кібератака? Уже о 2:00 російські ЗМІ почали писати про злам системи. Хіба ви спеціально будете сидіти на сайті Міносвіти України і о 3:00 ночі читати про вступ?

- Тобто це була скоординована спецоперація?

- Сьогодні їхнє завдання – розхитати наше суспільство через свої засоби масової пропаганди. Ми тримаємо спокій. Відповідь буде миттєвою за всіма напрямками.

- Якщо дуже стисло. Дайте свою оцінку підсумкам перемовин Росії і країн Заходу і як це вплине на нас.

- Якщо хтось вважає, що за нашими спинами може хтось і щось говорити про нас. Ми не сприймаємо це. Ніхто не може нами командувати. Ви можете вплинути на одну людину, на дві, три, десять, але на всю країну вплинути не можете. Якщо перемовини, матимуть відношення до нашого суспільства і вони не будуть сприйняті ним, реалізовувати їх неможливо. Я неодноразово заявляв, що підписані під дулом автомата Мінські угоди реалізувати неможливо. Треба їх міняти? Давайте міняти їх, переписувати. Якщо на тих територіях потрібно проводити вибори, давайте, але де ж там ЦВК, виборці списки. До речі, 630 тисяч громадян РФ мають брати участь у наших виборах і в якому статусі? Росіяни все це заводять у таких блок, щоб потім весь світ з ними нянькався. Але те, що такі перемовини відбулись, коли Росія поставила ультиматуми, то нехай на це подивиться весь світ. Не можна мовою ультиматумів спілкуватися в сучасному світі. Багато глобальних питань і викликів, а росіяни переходять у з’ясування стосунків. Потрібно займатися вирішенням змін клімату, бідності тощо. В середині Росії існує багато складних ситуацій. Я казав, що ми станемо свідками, коли цей колос на глиняних ногах впаде і Ічкерія стане вільною державою, Татарстан буде вільним. Багато інших відділиться від інституції, яка називається РФ. Росія – це штучне утворення.