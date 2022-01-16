В США анонсували нові дипломатичні кроки в переговорах з РФ

В США анонсували нові дипломатичні кроки в переговорах з РФ

У разі неприпинення ескалації конфлікту США готові рішучо відповісти РФ.

В США повідомили про нові дипломатичні кроки США в переговорах з Росією щодо деескалації конфлітку з Україною і назвали терміни. У Білому домі зазначили, що вже на початку наступного тижня США покажуть додаткову інформацію щодо подальшої дипломатичної роботи з РФ.

Про це в інтерв'ю телеканалу CBS повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

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"Ми працюємо в тісній координації над подальшими кроками. На початку наступного тижня ми зможемо показати більше інформації щодо подальших дипломатичних кроків в переговорах з РФ", - заявив Салліван.

Також він наголосив, якщо Росія не захоче припинити есклацію кофлікту, то США "готові до цього з рішучою відповіддю".

Нагадаємо, раніше писали, що США підготували 18 сценаріїв дій на випадок, якщо буде скоєно нове російське вторгнення до України. У разі повномасштабного вторгнення РФ до України, буде застосовано обмеження, які можуть завдати "дуже гострого болю" Москві.

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