В США анонсували нові дипломатичні кроки в переговорах з РФ

У разі неприпинення ескалації конфлікту США готові рішучо відповісти РФ.
В США повідомили про нові дипломатичні кроки США в переговорах з Росією щодо деескалації конфлітку з Україною і назвали терміни. У Білому домі зазначили, що вже на початку наступного тижня США покажуть додаткову інформацію щодо подальшої дипломатичної роботи з РФ.
Про це в інтерв'ю телеканалу CBS повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
"Ми працюємо в тісній координації над подальшими кроками. На початку наступного тижня ми зможемо показати більше інформації щодо подальших дипломатичних кроків в переговорах з РФ", - заявив Салліван.
Також він наголосив, якщо Росія не захоче припинити есклацію кофлікту, то США "готові до цього з рішучою відповіддю".
Нагадаємо, раніше писали, що США підготували 18 сценаріїв дій на випадок, якщо буде скоєно нове російське вторгнення до України. У разі повномасштабного вторгнення РФ до України, буде застосовано обмеження, які можуть завдати "дуже гострого болю" Москві.
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