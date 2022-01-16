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В США анонсували нові дипломатичні кроки в переговорах з РФ

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В США анонсували нові дипломатичні кроки в переговорах з РФ

Associated Press

У разі неприпинення ескалації конфлікту США готові рішучо відповісти РФ.

В США повідомили про нові дипломатичні кроки США в переговорах з Росією щодо деескалації конфлітку з Україною і назвали терміни. У Білому домі зазначили, що вже на початку наступного тижня США покажуть додаткову інформацію щодо подальшої дипломатичної роботи з РФ.

Про це в інтерв'ю телеканалу CBS повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Ми працюємо в тісній координації над подальшими кроками. На початку наступного тижня ми зможемо показати більше інформації щодо подальших дипломатичних кроків в переговорах з РФ", - заявив Салліван.

Також він наголосив, якщо Росія не захоче припинити есклацію кофлікту, то США "готові до цього з рішучою відповіддю". 

Нагадаємо, раніше писали, що США підготували 18 сценаріїв дій на випадок, якщо буде скоєно нове російське вторгнення до УкраїниУ разі повномасштабного вторгнення РФ до України, буде застосовано обмеження, які можуть завдати "дуже гострого болю" Москві.

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