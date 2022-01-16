В США анонсировали новые дипломатические шаги в переговорах с РФ

В случае непрекращения эсклации конфликта США готовы решительно ответить РФ.
В США сообщили о новых дипломатических шагах США в переговорах с Россией по поводу деэскалации конфликта с Украиной и назвали сроки. В Белом доме отметили, что уже в начале следующей недели США покажут дополнительную информацию о дальнейшей дипломатической работе с РФ.
Об этом в интервью телеканалу CBS сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы работаем в тесной координации над дальнейшими шагами. В начале следующей недели мы сможем показать больше информации о дальнейших дипломатических шагах в переговорах с РФ", — заявил Салливан.
Также он подчеркнул, если Россия не захочет прекратить эсклацию кофликта, то США "готовы к этому с решительным ответом".
Напомним, ранее писали, что США подготовили 18 сценариев действий на случай, если будет совершено новое российское вторжение в Украину. В случае полномасштабного вторжения РФ в Украину, будут применены ограничения, которые могут причинить "очень острую боль" Москве.
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