"Мастер разжигать страхи": Кулеба назвал четкую модель поведения Путина

"Единственное, что останавливает Путина – это язык силы", считает Кулеба.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал президента страны-агрессора России Владимира Путина "мастером разжигать страхи" и наметил четкую его модель поведения.

Об этом он заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью воскресному изданию немецкого таблоида Bild.

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"Путин с годами выработал четкую модель поведения: сначала он создает проблемы и кризисы, а затем приглашает других обсудить и решить их с ним. И наконец сам предлагает решения, требующие уступок от его оппонентов", — отметил Кулеба.

Он также добавил, что единственное, что останавливает Путина – это язык силы. Кулеба отметил важность продолжать дипломатический путь разрешения конфликта.

"Президент Путин останавливается только там, где его останавливают, он понимает только язык силы. Наша сила — наше единство, и мы должны работать вместе... Нам нужно объяснить непосильную цену дальнейшей агрессии, привлекая Россию дипломатически и убедив Москву использовать дипломатию против применения силы", — заявил Кулеба.

Напомним, в США назвали новые сроки, когда Россия планирует совершить военное вторжение в Украину ориентировочно в середине января — середине февраля этого года. Перед этим в России задумали совершить масштабную провокацию, чтобы обвинить военных ВСУ и оправдать агрессию.

Между тем, пресс-секретарь президента страны-агрессорки Дмитрий Песков заявил, что Россия не исключает возможности размещения наступательного вооружения на территории Украины.

Известно, что власти США подготовили 18 сценариев действий на случай, если будет совершено новое российское вторжение в Украину. В случае полномасштабного вторжения РФ в Украину, будут применены ограничения, которые могут причинить "очень острую боль" Москве.

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