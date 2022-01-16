"Майстер розпалювати страхи": Кулеба окреслив чітку модель поведінки Путіна

"Єдине, що зупиняє Путіна - це мова сили", вважає Кулеба.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна "майстром розпалювати страхи" і окреслив чітку його модель поведінки.

Про це він заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю недільному виданню німецького таблоїду Bild.

Також читайте В МЗС Британії закликали РФ негайно зупинити агресію та відвести війська від кордонів України

"Путін з роками виробив чітку модель поведінки: спочатку він створює проблеми і кризи, а потім запрошує інших обговорити та вирішити їх з ним. І зрештою сам пропонує рішення, які вимагають поступок від його опонентів", - зазначив Кулеба.

Він також додав, що єдине, що зупиняє Путіна - це мова сили. Кулеба наголосив на важливості продовжувати дипломатичний шлях вирішення конфлікту.

"Президент Путін зупиняється лише там, де його зупиняють, він розуміє лише мову сили. Наша сила — наша єдність, і ми повинні працювати разом... Нам потрібно пояснити непосильну ціну подальшої агресії, водночас залучивши Росію дипломатично і переконавши Москву використовувати дипломатію проти застосування сили", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, у США назвали нові терміни, коли Росія планує здійснити військове вторгнення до України орієнтовно у середині січня — середині лютого цього року. Перед цим у Росії задумали здійснити масштабну провокацію, щоб звинуватити військових ЗСУ і виправдати агресію.

Тим часом прессекретар президента країни-агресорки Дмитро Пєсков заявив, що Росія не виключає можливості розміщення наступального озброєння на території України.

Відомо, влада США підготувала 18 сценаріїв дій на випадок, якщо буде скоєно нове російське вторгнення до України. У разі повномасштабного вторгнення РФ до України, буде застосовано обмеження, які можуть завдати "дуже гострого болю" Москві.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.