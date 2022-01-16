Під час масових протестів в Алмати із моргів викрали 41 покійника — поліція

Під час масових протестів в Алмати із моргів викрали 41 покійника — поліція

У найбільшому місті Казахстану під час сутичок на початку січня загинуло 160 осіб – 149 цивільних та 11 силовиків.

У неділю, 16 січня, начальник департаменту поліції Алмати Канат Таймерденов розповів про наслідки масових протестів у найбільшому місті Казахстану.

Про це повідомляє Telegram-канал KazTAG з посиланням на пресконференцію поліцейського чиновника.

За словами начальника поліції, учасники акцій протесту викрали 1347 одиниць зброї під час одночасного нападу на кілька магазинів зброї. Серед викраденого – нарізна та гладкоствольна зброя, а так газові та травматичні пістолети.

“Напади здійснювали професійно підготовлені люди, які досконало володіють зброєю та методами ведення бою”, — заявив Таймерденов.

Очільник поліції додав, що протестувальники забирали із собою загиблих та поранених. Ба більше, вони скоїли сім нападів на морги, звідки було викрадено 41 труп.

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Загалом в Алмати на початку січня загинуло 160 осіб – 149 цивільних та 11 силовиків.

Також від погромників постраждало близько 2 тисяч різних об’єктів. Наразі за цими фактами розслідується 405 кримінальних справ, 249 осіб взято під варту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Казахстані у результаті масових протестів, які сколихнули країну на початку січня 2022 року, загинуло щонайменше 225 людей, досі у лікарнях - 265 постраждалих.

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