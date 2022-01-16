Зірка "Придурків" шокував історією, як зламав пеніс

Інцидент стався 2007 року.

Американський актор, зірка та творець "Придурків" Джонні Ноксвілл шокував, що одного разу зламав член.

Неприємний інцидент стався під час знімань одного із сезонів серіалу 2007 року. Зауважимо, у серіалі герої виконують різні небезпечні, безглузді та кумедні трюки. Як зазначив знаменитість, це найсерйозніша травма з усіх, які він отримував на знімальному майданчику. Після цього Джонні довелося протягом трьох років ходити з катетером. Про це 50-річний продюсер розповів виданню Variety.

"Кілька років тому я зламав свого спортивного собаку. Лікар сказав, що ще декілька сантиметрів нижче, і він вийшов би з ладу. Але відтоді у мене народилося двоє дітей, тому він у чудовому робочому стані. Це дуже багато інформації", – поділився Ноксвілл.

Джонні Ноксвілл з дружиною та дітьми / Associated Press

А травмувався зірка так: Джонні виконував сальто назад на мотоциклі, втім, актор не впорався з трюком. Двоколісний злетів вгору на декілька метрів, від нього відламався руль та впав продюсеру просто на інтимне місце.

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