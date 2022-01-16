Звезда "Чудаков" шокировал историей, как сломал пенис

Инцидент случился в 2007 году.

Американский актер, звезда и создатель "Чудаков" Джонни Ноксвилл шокировал, что однажды сломал член.

Неприятный инцидент случился во время съемок одного из сезонов сериала в 2007 году. Заметим, в сериале герои исполняют разные опасные, бессмысленные и смешные трюки. Как отметил знаменитость, это самая серьезная травма из всех, которые он получал на съемочной площадке. После этого Джонни пришлось в течение трех лет ходить с катетером. Об этом 50-летний продюсер рассказал изданию Variety.

"Несколько лет назад я сломал свою спортивную собаку. Врач сказал, что еще несколько сантиметров ниже, и он вышел бы из строя. Но с тех пор у меня родилось двое детей, поэтому он в отличном рабочем состоянии. Это очень много информации", – поделился Ноксвилл.

Джонни Ноксвилл с женой и детьми / Associated Press

А травмировался звезда так: Джонни исполнял сальто назад на мотоцикле, но актер не справился с трюком. Двухколесный взлетел вверх на несколько метров, от него отломился руль и упал продюсеру прямо на интимное место.

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