Lida Lee рассказала, как на кастингах ей предлагали удалить ребра и увеличить бюст

Артистка даже назначила дату операции.

Певица и экс-подопечнеая MONATIK Lida Lee рассказала, как чуть не увеличила свою грудь.

На странице в Instagram знаменитость поделилась, что только недавно полюбила свое тело и формы, впрочем, раньше она очень комплексовала из-за маленького бюста. Иногда звезда избегала отражений в зеркале. Во время одного из кастингов артистке сказали удалить ребра и сделать маммопластику.

Lida Lee / instagram.com/lidalee_official

"Очень уважаемый мною человек сказал: "Лид, ну вот смотри, все вроде круто и внешность и голос хороший, но нужно удалить нижние рёбра и сделать грудь"! Ну конечно же я поняла, что это шутка. Нет? Вы серьезно? Ладно грудь, но рёбра? С ними, что не так? "Да, рёбра нужно однозначно! Будет круто, так твоя талия будет маленькой и это то, что нам нужно"! Бежала домой я в слезах, зарекаясь, что это был мой последний кастинг в жизни. Зачем нужны такие жертвы? Разве тонкая талия и большая грудь каким-то образом повлияют на то, смогу ли я заниматься музыкой, помогут быть услышанной и доносить свои мысли зрителю? А рёбра? А когда захочу родить, это ведь опасно? Зачем все это? Нет, стоп. Это не мой путь! Время шло, а подобные фразы в своей жизни я слышала, к сожалению, не в последний раз. "Малышка, хочешь петь – иди занимайся…" – хотела бы услышать я, но нет, концовка была иной", – вспомнила Лидия.

Lida Lee / instagram.com/lidalee_official

Впоследствии участница шоу "Танцы со звездами" начала подвергаться этому влиянию и решилась лечь под нож хирурга. Артистка пришла на консультацию и примерила импланты. Затем Lida Lee сдала все необходимые анализы и назначила дату операции. Когда певица уже подъехала в клинику, то неожиданно передумала.

"Меня как будто бьет током и тело начинает совершенно странно труситься. Не скажу, что я из пугливых, но в этот момент мне действительно стало страшно. Я попыталась как-то успокоиться, но в голове мелькала всего одна лишь фраза: "Не нужно этого делать, не стоит". И я развернулась в сторону дома", – поделилась она.

Lida Lee / instagram.com/lidalee_official

Лида отметила, что сейчас совсем не жалеет о том, что не сделала маммопластику. Артистка полюбила свое "неидеальное, с изюминками" тело.

"Оно мое! Танцующее! Поющее! Живое! И настоящее! И я люблю его! Как-то я убежала из-под хирургического ножа и в тот день увидела свое отражение... Привет, красивое тело. Давай знакомиться! Извини, что мы долго не общались. Но, видимо, нам нужен был этот путь", – добавила исполнительница.

Читайте также: