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Фаны Lida Lee раскритиковали ее наряд на светском мероприятии: "Подчеркнули то, чего нет"

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Фаны Lida Lee раскритиковали ее наряд на светском мероприятии: "Подчеркнули то, чего нет"

Lida Lee / instagram.com/lidalee_official

Певица ответила юзерам.

Украинская певица Lida Lee нарвалась на критику своих фанатов.

Так, знаменитость опубликовала фото с церемонии награждения ELLE Style Awards 2021, которая прошла еще в конце прошлого года. Юзерам не понравился наряд, в котором Лида пришла на светское мероприятие. А нарядилась исполнительница в белое платье с вырезами на животе и в зоне декольте.

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official
Lida Lee / instagram.com/lidalee_official

В комментариях пользователи принялись писать, что одежда неудачная.

  • Такая красавица, талант и в таком "чехле"... Подчеркнули то, чего нет или не выросло. Извините, если обижаю! Вы чудо, но неудачно выбрали чехол
  • Платье неудачное. Лида, вы прекрасная
  • Ты очень красивая девочка! Голос супер, а танцы с тобой вообще огонь! Но платье, нееет Ужасное! Стилистов на мыло...
Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official
Lida Lee / instagram.com/lidalee_official

Со своей стороны артистка вежливо поблагодарила поклонников за их точку зрения и отметила, что ей, в отличие от них, очень нравится этот образ.

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