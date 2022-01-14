Фаны Lida Lee раскритиковали ее наряд на светском мероприятии: "Подчеркнули то, чего нет"

Фаны Lida Lee раскритиковали ее наряд на светском мероприятии: "Подчеркнули то, чего нет"

Певица ответила юзерам.

Украинская певица Lida Lee нарвалась на критику своих фанатов.

Так, знаменитость опубликовала фото с церемонии награждения ELLE Style Awards 2021, которая прошла еще в конце прошлого года. Юзерам не понравился наряд, в котором Лида пришла на светское мероприятие. А нарядилась исполнительница в белое платье с вырезами на животе и в зоне декольте.

Lida Lee / instagram.com/lidalee_official

В комментариях пользователи принялись писать, что одежда неудачная.

Такая красавица, талант и в таком "чехле"... Подчеркнули то, чего нет или не выросло. Извините, если обижаю! Вы чудо, но неудачно выбрали чехол

Платье неудачное. Лида, вы прекрасная

Ты очень красивая девочка! Голос супер, а танцы с тобой вообще огонь! Но платье, нееет Ужасное! Стилистов на мыло...

Lida Lee / instagram.com/lidalee_official

Со своей стороны артистка вежливо поблагодарила поклонников за их точку зрения и отметила, что ей, в отличие от них, очень нравится этот образ.

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