Жена 19-летнего Сасанчина ответила на упреки, что испортила ему жизнь, родив ребенка

Иванна ответила хейтерам.

Жена победителя шоу "Голос країни" Романа Сасанчина – Иванна – столкнулась с хейтом.

Так, некоторые юзеры винят девушку в том, что она испортила 19-летнему исполнителю жизнь, родив ему ребенка. В своих Instagram-stories молодая мамочка, которая на днях отпраздновала 24-летие, ответила на эти упреки.

"Я уверена, что сделала его счастливым теми памперсами", — написала она.

instagram.com/annavi_i

Впрочем, хейтеры не останавливались и решили аргументировать свою позицию тем, что Рома якобы не нагулялся и Иванне "рано или поздно вылезет". Но и на это девушка нашла ответ.

"Не вылезет. Я уверена в этом! Как говорит Роман, когда малышке будет 20 лет, ему будет 40 и он будет еще совсем молодой папа. Тогда успеет оторваться еще на 100% и в клуб сможет сходить с малой и нагуляться. Если бы он еще не нагулялся, тогда бы за 2 года нашей совместной жизни это уже бы вылезло", – отметила Иванна.

instagram.com/annavi_i

Также она поделилась, что хейт совсем не цепляет ее, а мотивирует "не опускаться до такого уровня" как комментаторы.

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