"Нервный срыв" — Лавров о проекте новых санкций США против РФ

Лавров подверг критике инициативу Вашингтона.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новый проект санкций США против властей России, в частности Владимира Путина, это "нервный срыв".

Об этом пишет российский "Интерфакс".

"Я считаю, что это своего рода нервный срыв. Это в бесконечном утверждении собственного величия люди дошли до психологической отметки, которую трудно объяснить", — заявил Лавров.

По его словам, подобные инициативы, мол, не вызывают уважения.

"Я с удивлением читаю все эти инициативы, вроде бы взрослые люди, серьезные политики, не первый год в конгрессе. И такого рода шаги не делают чести", — добавил он.

Как сообщалось, в Сенате США предлагают ввести санкции против президента России Владимира Путина в случае вторжения войск РФ в Украину. Соответствующий документ демократы Сената обнародовали 12 января. В частности, пакет санкций направлен против: высших российских военных и чиновников, включая Путина и других лидеров, главные банковские учреждения, российские компании.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае введения санкций США в отношении властей РФ, со стороны Москвы будет "адекватный ответ". Песков говорит, что такие ограничения сопоставимы с разрывом отношений.

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