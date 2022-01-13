"Нервовий зрив" - Лавров про проєкт нових санкцій США проти РФ

Лавров розкритикував ініціативу Вашингтона.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що новий проєкт санкцій США проти влади Росії, зокрема Володимира Путіна, це "нервовий зрив".

Про це пише російський "Інтерфакс".

"Я вважаю, що це свого роду нервовий зрив. Це в нескінченному утвердженні власної величі люди дійшли до психологічної позначки, яку важко пояснити", - заявив Лавров.

З його слів, такі ініціативи, мовляв, не викликають поваги.

"Я з подивом читаю всі ці ініціативи, начебто дорослі люди, серйозні політики, не перший рік в конгресі. І такого роду кроки не роблять честі", - додав він.

Як повідомлялося, у Сенаті США пропонують ввести санкції проти президента Росії Володимира Путіна в разі вторгнення військ РФ до України. Відповідний документ демократи Сенату оприлюднили 12 січня. Зокрема, пакет санкцій спрямований проти: вищих російських військових та урядовців, включаючи Путіна та інших лідерів, головних банківських установ, російських компаній.

Своєю чергою, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у разі запровадження санкцій США щодо влади РФ, з боку Москви буде "адекватна відповідь". Пєсков каже, що такі обмеження можна порівняти з розривом відносин.

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