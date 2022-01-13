Пєсков попередив про можливий розрив відносин із США через санкції проти Путіна

Пєсков попередив про можливий розрив відносин із США через санкції проти Путіна

Пєсков каже, що РФ відповість на санкції США у разі їхнього введення.

У разі запровадження санкцій США щодо влади РФ і, зокрема, Володимира Путіна, що можливо за умови нової агресії проти України, з боку Москви буде "адекватна відповідь". У Путіна заявляють, що такі обмеження можна порівняти з розривом відносин.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

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На його думку, запропонований в конгресі США проєкт нових санкцій проти РФ є "спробою чинити тиск на Москву".

"Він апріорі безглуздий, бо йдеться про санкції, які за своєю суттю і з урахуванням неминучої адекватної відповіді фактично можна прирівняти до ініціативи щодо розриву відносин. Формулювання ці крім як таким чином трактувати неможливо... Введення санкцій проти глави держави і проти глави Росії, ще раз повторюю, це позамежна міра, яку можна порівняти з розривом відносин" - сказав Пєсков.

За словами Пєскова, Москва вкрай негативно ставиться до цього проєкту санкцій особливо на тлі серії переговорів. За його словами, проєкт санкцій "не сприяє подальшому пошуку взаємовигідних рішень і формуванню конструктивної атмосфери піл час переговорів".

Крім того, 13 січня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав невдалою серію переговорів із США та НАТО щодо так званих гарантій безпеки.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс може посилити присутність на території союзників на сході у разі нападу РФ на Україну. Крім того, він наголосив, що НАТО фіксує подальшу присутність російських військ на кордоні з Україною. У зв'язку з чим Росію закликали "негайно здійснити деескалацію ситуації навколо України".

Як повідомлялося, у Сенаті США пропонують ввести санкції проти президента Росії Володимира Путіна в разі вторгнення військ РФ до України. Відповідний документ демократи Сенату оприлюднили 12 січня. Зокрема, пакет санкцій спрямований проти: вищих російських військових та урядовців, включаючи Путіна та інших лідерів, головних банківських установ, російських компаній.

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