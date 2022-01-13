На Волині знайшли мертвими в будинку чоловіка та жінку

На Волині знайшли мертвими в будинку чоловіка та жінку

За попередніми даними, вони загинули від отруєння чадним газом.

У середу, 12 січня, в селі Уманці Луцького району Волинської області в приватному будинку знайшли мертвими 68-річну жінку та 62-річного чоловіка. Наразі поліція встановлює причину їхніх смертей.

Як пишуть "Волинські Новини" з посиланням на поліцію області, за попередніми даними, вони загинули від отруєння чадним разом.

Водночас у прес-службі "Волиньгазу" зазначили, що аварійна бригада на момент обстеження не зафіксувала в помешканні чадного газу. Та до приїду газової служби, будинок вже був провітрений, адже там перебували медики, тож вікна та двері були відчиненими. Тому точні висновки зможуть надати фахівці.

Тіла загиблих вже доправили на експертизу, а слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення вимог пожежної безпеки.

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