США планують ввести санкції проти Путіна: у Сенаті оприлюднили документ

Рішення, попередньо, можуть ухвалити 14 січня.
У Сенаті США пропонують ввести санкції проти президента Росії Володимира Путіна в разі вторгнення військ РФ до України. Відповідний документ демократи Сенату оприлюднили у середу, 12 січня.
Про це повідомляє The Washington Times.
Зазначається, пакет санкцій спрямований проти:
- вищих російських військових та урядовців, включаючи Путіна та інших лідерів,
- головних банківських установ,
- російських компаній,
- SWIFT - міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів.
"Економічні обмеження, викладені в законопроєкті, абсолютно ясно дають зрозуміти, що Сенат США не буде бездіяльним, коли Кремль загрожує повторним вторгненням до України", - сказав керівник Сенатського комітету з міжнародних відносин Роберт Менендес.
Також вони закликають Сполучені Штати "розглянути всі доступні та належні заходи", щоб газопровід "Північний потік-2" не запрацював.
Зауважимо, за попередньою інформацією американських ЗМІ, сенат США 14 січня ухвалить законопроєкт про санкції щодо російського газопроводу "Північний потік-2".
Як повідомлялося, 22 листопада США ухвалили санкції проти двох суден та пов'язаних з РФ компаній, які беруть участь у реалізації проєкту російського газопроводу "Північний потік-2".
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