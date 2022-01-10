Барселона - Реал: де дивитися та ставки букмекерів на півфінал Суперкубка Іспанії

Барселона - Реал: де дивитися та ставки букмекерів на півфінал Суперкубка Іспанії

Перший фіналіст мінітурніру визначиться в Ель Класико.

У середу, 12 січня. розіграш Суперкубка Іспанії-2022 стартує матчем між "Барселоною" та мадридським "Реалом".

"Синьо-гранатові" та "вершкові" позмагаються за вихід до фіналу турніру. Початок поєдинку - о 21:00 за київським часом.

Принципова зустріч відбудеться на полі Міжнародного стадіону імені Короля Фахда в столиці Саудівської Аравії, де будуть зіграні обидва півфінали та фінал мінітурніру за Суперкубок Іспанії.

Де дивитися матч Барселона - Реал

На території України Ель Класико у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO, який є ексклюзивним транслятором Суперкубка Іспанії в нашій країні.

Прогнози букмекерів на матч Барселона - Реал

Фаворитом битви каталонського та мадридського грандів є підопічні Карло Анчелотті. На перемогу "вершкових" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,02. Нічия - 3,70. Успіх команди Хаві Ернандеса - 3,70.

На прохід "Королівського клубу" до фіналу Суперкубка Іспанії приймаються ставки з коефіцієнтом 1.57. На те, що у вирішальному матчі турніру зіграє каталонський колектив, коефіцієнт становить 2.54.

В іншому півфіналі Суперкубка Іспанії сильнішого з'ясовуватимуть мадридський "Атлетіко" та "Атлетик" з Більбао. Ця гра розпочнеться 13 січня о 21:00 за київським часом.

Фінал турніру запланований на неділю, 16 січня.

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