Суперкубок Іспанії-2022: розклад і результати матчів "Фіналу чотирьох"

Мінітурнір вдруге в історії прийматиме Саудівська Аравія.
12-16 січня відбудеться розіграш Суперкубка Іспанії-2022. Втретє в історії володар трофею визначиться в форматі мінітурніру за участю чотирьох команд.
Згідно з регламентом, за трофей позмагаються: "Атлетіко", "Реал" (переможець та віце-чемпіон Ла Ліги-2020/21), "Барселона" (чинний володар Кубка Іспанії) та "Атлетик" з Більбао (тріумфатор Суперкубка Іспанії-2021).
Цьогоріч Суперкубок Іспанії вдруге в історії буде розіграно на території Саудівської Аравії. Півфінали та фінал мінітурніру прийме столиця країни - Ер-Ріяд. Всі три матчі відбудуться на полі Міжнародного стадіону імені Короля Фахда, який може вмістити майже 70 тисяч глядачів.
- У 2021 році Суперкубок Іспанії сенсаційно завоював "Атлетик" Більбао. У фіналі "баски" в екстратаймі обіграли "Барселону (3:2).
- Найбільше разів вигравала трофей "Барселона" - 13. Далі йде мадридський "Реал" - 11 перемог в Суперкубку Іспанії.
|СУПЕРКУБОК ІСПАНІЇ-2022
|ПІВФІНАЛИ
|Середа, 12 січня
|21:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Четвер, 13 січня
|21:00
|АТЛЕТІКО МАДРИД
|_:_
|АТЛЕТИК БІЛЬБАО
|ФІНАЛ
|Неділя, 16 січня
|_:_