Суперкубок Іспанії-2022: розклад і результати матчів "Фіналу чотирьох"

Мінітурнір вдруге в історії прийматиме Саудівська Аравія.

12-16 січня відбудеться розіграш Суперкубка Іспанії-2022. Втретє в історії володар трофею визначиться в форматі мінітурніру за участю чотирьох команд.

Згідно з регламентом, за трофей позмагаються: "Атлетіко", "Реал" (переможець та віце-чемпіон Ла Ліги-2020/21), "Барселона" (чинний володар Кубка Іспанії) та "Атлетик" з Більбао (тріумфатор Суперкубка Іспанії-2021).

Цьогоріч Суперкубок Іспанії вдруге в історії буде розіграно на території Саудівської Аравії. Півфінали та фінал мінітурніру прийме столиця країни - Ер-Ріяд. Всі три матчі відбудуться на полі Міжнародного стадіону імені Короля Фахда, який може вмістити майже 70 тисяч глядачів.

У 2021 році Суперкубок Іспанії сенсаційно завоював "Атлетик" Більбао . У фіналі "баски" в екстратаймі обіграли "Барселону (3:2) .

. У фіналі "баски" в екстратаймі . Найбільше разів вигравала трофей "Барселона" - 13. Далі йде мадридський "Реал" - 11 перемог в Суперкубку Іспанії.