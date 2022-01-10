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Суперкубок Испании-2022: расписание и результаты матчей "Финала четырех"

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Суперкубок Испании-2022: расписание и результаты матчей "Финала четырех"

Associated Press

Мини-турнир во второй раз в истории будет принимать Саудовская Аравия.

12-16 января состоится розыгрыш Суперкубка Испании-2022. Третий раз в истории обладатель трофея определится в формате мини-турнира с участием четырех команд.

Согласно регламенту, за трофей сразятся: "Атлетико", "Реал" (победитель и вице-чемпион Ла Лиги-2020/21), "Барселона" (действующий обладатель Кубка Испании) и "Атлетик" из Бильбао (триумфатор Суперкубка Испании-2021).

В этом году Суперкубок Испании во второй раз в истории будет разыгран на территории Саудовской Аравии. Полуфиналы и финал мини-турнира примет столица страны - Эр-Рияд. Все три матча состоятся на поле Международного стадиона имени Короля Фахда, который может вместить около 70 тысяч зрителей.

  • В 2021 году Суперкубок Испании сенсационно завоевал "Атлетик" Бильбао. В финале "баски" в экстра-тайме обыграли "Барселону (3:2).
  • Больше всех выигрывала трофей "Барселона" - 13. Далее идет мадридский "Реал" - 11 побед в Суперкубке Испании.
СУПЕРКУБОК ИСПАНИИ-2022
ПОЛУФИНАЛЫ
Среда, 12 января
21:00 БАРСЕЛОНА   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Четверг, 13 января
21:00 АТЛЕТИКО МАДРИД   _:_   АТЛЕТИК БИЛЬБАО
ФИНАЛ
Воскресенье, 16 января
      _:_    
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