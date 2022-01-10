Суперкубок Испании-2022: расписание и результаты матчей "Финала четырех"

Мини-турнир во второй раз в истории будет принимать Саудовская Аравия.

12-16 января состоится розыгрыш Суперкубка Испании-2022. Третий раз в истории обладатель трофея определится в формате мини-турнира с участием четырех команд.

Согласно регламенту, за трофей сразятся: "Атлетико", "Реал" (победитель и вице-чемпион Ла Лиги-2020/21), "Барселона" (действующий обладатель Кубка Испании) и "Атлетик" из Бильбао (триумфатор Суперкубка Испании-2021).

В этом году Суперкубок Испании во второй раз в истории будет разыгран на территории Саудовской Аравии. Полуфиналы и финал мини-турнира примет столица страны - Эр-Рияд. Все три матча состоятся на поле Международного стадиона имени Короля Фахда, который может вместить около 70 тысяч зрителей.

В 2021 году Суперкубок Испании сенсационно завоевал "Атлетик" Бильбао . В финале "баски" в экстра-тайме обыграли "Барселону (3:2) .

. В финале "баски" в экстра-тайме . Больше всех выигрывала трофей "Барселона" - 13. Далее идет мадридский "Реал" - 11 побед в Суперкубке Испании.