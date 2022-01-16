Обыграл прошлогоднего победителя: "Реал" стал обладателем Суперкубка Испании

"Мадридцы" поднимут над головой трофей в 12-й раз.

В финале Суперкубка Испании мадридский "Реал" уверенно обыграл "Атлетик" Бильбао – 2:0 .

Счет матча на 38-й минуте открыл Лука Модрич.

В начале второго тайма арбитр назначил пенальти в ворота "Атлетика" и Карим Бензем успешно его реализовал.

В конце встречи судья назначил пенальти в ворота "Реала" и удалил Эдера Милитао с поля. Но Рауль Гарсия свой 11-метровый реализовать не смог.

Этот Суперкубок стал для "Реала" 12-м в истории. Впереди по этому показателю только "Барселона", у которой 13 трофеев. "Атлетик" становился обладателем Суперкубка трижды.

В прошлом сезоне "Реал" занял второе место в Примере. "Атлетик" защищал право владеть Суперкубком.

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