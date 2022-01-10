Барселона - Реал: где смотреть и ставки букмекеров на полуфинал Суперкубка Испании

Барселона - Реал: где смотреть и ставки букмекеров на полуфинал Суперкубка Испании

Первый финалист мини-турнира определится в Эль Классико.

В среду, 12 января. розыгрыш Суперкубка Испании-2022 стартует матчем между "Барселоной" и мадридским "Реалом".

"Сине-гранатовые" и "сливочные" поборются за выход в финал турнира. Начало поединка - в 21:00 по киевскому времени.

Принципиальная встреча состоится на поле Международного стадиона имени Короля Фахда в столице Саудовской Аравии, где будут сыграны оба полуфинала и финал мини-турнира за Суперкубок Испании.

Где смотреть матч Барселона - Реал

На территории Украины Эль Классико в прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO, являющийся эксклюзивным транслятором Суперкубка Испании в нашей стране.

Прогнозы букмекеров на матч Барселона - Реал

Фаворитом битвы каталонского и мадридского грандов являются подопечные Карло Анчелотти. На победу "сливочных" в основное время можно поставить с коэффициентом 2,02. Ничья - 3,70. Успех команды Хави Эрнандеса - 3,70.

На проход "Королевского клуба" в финал Суперкубка Испании принимаются ставки с коэффициентом 1.57. На то, что в решающем матче турнира сыграет каталонский коллектив, коэффициент составляет 2.54.

В другом полуфинале Суперкубка Испании сильнейшего будут выяснять мадридский "Атлетико" и "Атлетик" из Бильбао. Эта игра начнется 13 января в 21:00 по киевскому времени.

Финал турнира намечен на воскресенье, 16 января.

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