США схвалили нові санкції проти "Північного потоку-2": заява Блінкена

США продовжуть виступати проти "Північного потоку-2" і співпрацюють з партнерами над зниженням ризиків для України, заявив Блінкен.

США схвалили санкції щодо двох суден та пов'язаної з РФ компанії, які беруть участь у реалізації проєкту російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться в заяві американського державного секретаря Ентоні Блінкена від понеділка, 22 листопада, оприлюдненій на сайті Держдепу.

"Державний департамент подав до Конгресу доповідь відповідно до закону "Про захист енергетичної безпеки Європи" (PEESA) від 2019 року із внесеними до неї поправками", - зазначив очільник зовнішньополітичного відомства США.

За його словами, у документі згадані два судна та пов'язана з Росією компанія Transadria Ltd., які беруть участь у будівництві трубопроводу "Північний потік-2".

"Щодо Transadria запровадять санкції на основі PEESA, а її судно Marlin буде ідентифіковано як конфісковану власність", - додав Блінкен. Інше судно, щодо якого введуть обмеження, не називається.

Держсек наголосив на продовженні протидії США російському газопроводу, вказавши, що американський уряд загалом погодив санкції щодо восьми осіб та 17 суден.

"Попри те, що адміністрація продовжує виступати проти газопроводу "Північний потік-2", зокрема шляхом санкцій, ми продовжуємо працювати з Німеччиною та іншими союзниками та партнерами, щоб знизити ризики для України та прифронтових країни НАТО та ЄС і дати відсіч шкідливій діяльності Росії, зокрема в енергетичній сфері", - підсумував дипломат.

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