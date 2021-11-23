Кива живе в незадекларованому котеджі під Києвом — Bihus info

Пояснити журналістам, кому належить будинок в Козині, нардеп відмовився.
Одіозний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива живе у незадекларованому будинку в селищі Козин під Києвом.
Про це йдеться у розслідуванні проєкту Bihus.info.
Журналісти дізналися про будинок завдяки розповідям самого Киви про обшуки. Також фото і відеофіксацію обшуків опублікував у соцмережах його колега з фракції Вадим Рабінович.
Сам Кива після інциденту розповів, що правоохоронці побували у будинку, де живе його дворічна дитина. З матір’ю дитини, очевидно, у шлюбі він не перебуває.
Співставивши те, що потрапило у кадр, із оголошеннями про продаж та оренду нерухомості в Інтернеті, журналісти припустили, що йдеться про триповерховий маєток в Козині на Київщині.
Зазначається, що у березні минулого року котедж виставили на продаж. Триповерхова будівля з 8 кімнатами має площу 420 кв метрів. Ціна — 21 млн грн, а довгострокова оренда — 120 тис. грн на місяць. Проте ані купівлі будинку, ані витрат на його оренду немає в декларації Іллі Киви.
За словами авторів розслідування, Кива також користується автомобілем KIA, зареєстрованим на свого експомічника Олександра Даниленка.
Пояснити журналістам, кому належить будинок в Козині, нардеп відмовився.
Раніше журналісти показали розкішний маєток Медведчука під Києвом з шубосховищем і приміщенням для картин.
Нагадаємо, у народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви проводилися обшуки. Як пояснили у ДБР, з обшуками до народного депутата прийшли через стрілянину з автомата. У день смерті Степана Бандери Кива записав відео, на якому він з автоматом в руках заявляє, що є лідером “антифашистського руху”, після чого позаду спалахує салют, а сам нардеп стріляє вгору з автоматичної зброї.
Після обшуків депутата змусили здати обидва нагородні пістолети.
Раніше повідомлялося, що Ілля Кива найчастіше серед нардепів потрапляє в ситуації, які стають темами інтернет-мемів. ТСН.uа розповідав про вісім найгучніших скандалів і курйозів, в які потрапляв нардеп за час роботи ВР 9-го скликання.
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