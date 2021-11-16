У ДБР пояснили, чому навідалися до Киви з обшуками

У ДБР пояснили, чому навідалися до Киви з обшуками

Йдеться про кримінальне провадження, яке відкрила прокуратура через відео Киви з автоматом.

Державне бюро розслідувань повідомляє, що обшуки у народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви проводилися через стрілянину з автомата.

Про це у коментарі ТСН.ua розповіли у ДБР.

Правоохоронці проводили слідчі дії у межах справи за підозрою у незаконному поводженні зі зброєю.

Нагадаємо, що 15 жовтня,у день смерті Степана Бандери, Кива записав відео, на якому він, з автоматом в руках, заявляє, що є лідером “антифашистського руху”, після чого позаду спалахує салют, а сам нардеп стріляє вгору з автоматичної зброї.

Нагадаємо, що сьогодні,16 листопада, до нардепа Іллі Киви прийшли з обшуками.

Раніше повідомлялося, що Ілля Кива найчастіше серед нардепів потрапляє в ситуації, які стають темами інтернет-мемів:

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