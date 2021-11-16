В ГБР объяснили, почему посетили Киву с обысками

Речь идет об уголовном производстве, которое открыла прокуратура через видео Кивы с автоматом.
Государственное бюро расследований сообщает, что обыски у народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы проводились из-за стрельбы из автомата.
Об этом в комментарии ТСН.ua рассказали в ГБР.
Правоохранители проводили следственные действия в рамках дела по подозрению в незаконном обращении с оружием.
Напомним, что 15 октября, в день смерти Степана Бандеры, Кива записал видео, на котором он, с автоматом в руках, заявляет, что является лидером "антифашистского движения", после чего сзади загорается салют, а сам нардеп стреляет вверх из автоматического оружия.
Напомним, что сегодня, 16 ноября, к нардепу Илье Кивы пришли с обысками.
Ранее сообщалось, что Илья Кива чаще среди нардепов попадает в ситуации, которые становятся темами интернет-мемов:
- ТСН.ua рассказывал о восьми самых громких скандалах и курьезах, в которые попадал нардеп за время работы ВР 9-го созыва.
- Также Илья Кива стал кандидатом наук по государственному управлению и сдал квалификационный экзамен на право заниматься адвокатской деятельностью.
- Ранее суд конфисковал у Кивы 1,2 млн грн прибыли от жемовой ямы.