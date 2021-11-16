В ГБР объяснили, почему посетили Киву с обысками

В ГБР объяснили, почему посетили Киву с обысками

Речь идет об уголовном производстве, которое открыла прокуратура через видео Кивы с автоматом.

Государственное бюро расследований сообщает, что обыски у народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы проводились из-за стрельбы из автомата.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказали в ГБР.

Правоохранители проводили следственные действия в рамках дела по подозрению в незаконном обращении с оружием.

Напомним, что 15 октября, в день смерти Степана Бандеры, Кива записал видео, на котором он, с автоматом в руках, заявляет, что является лидером "антифашистского движения", после чего сзади загорается салют, а сам нардеп стреляет вверх из автоматического оружия.

Напомним, что сегодня, 16 ноября, к нардепу Илье Кивы пришли с обысками.

Ранее сообщалось, что Илья Кива чаще среди нардепов попадает в ситуации, которые становятся темами интернет-мемов:

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