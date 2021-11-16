В Польше хирург после операции не зашил пациента: ситуацию спасала медсестра

Оказалось, что хирург не знал, как зашивать прооперированного.

В Польше в городе Вальбжих произошел вопиющий случай. После операции хирург не зашил пациента.

Об этом сообщает телеграмма-канал Новая Польша со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

В одной из больниц Вальбжиха хирург, только что приступивший к работе, не смог закончить операцию, так что зашивать пациента пришлось медсестре. Как выяснилось, новому хирургу не хватило знаний и опыта.

К счастью, пациент выжил.



"Из-за действия администрации за два прошедших месяца уволились трое хирургов, которые возглавляли отдел хирургической эндоскопии. Затем без логического обоснования был уволен заместитель заведующего отделением, а заведующий понижен до заместителя", — сообщают медики.



В результате в хирургическом отделении остались всего два врача без опыта, которых наняли на работу недавно.



Напомним, что в Тернопольской области 11 ноября простились с супругами, погибшими в смертельном ДТП вблизи г. Бережаны. Их 5-летний сын, тоже ехавший в автомобиле, находится в больнице и пока не знает о смерти родителей.

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