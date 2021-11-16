Теракт у Ліверпулі: поліція встановила особу підривника таксі

Зловмисник загинув під час вибуху.

Британська поліція встановила особу терориста, який підірвав таксі у Ліверпулі.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 16 листопада.

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Зловмисника, який сам і загинув під час вибуху, звали Імад ас-Свілмін. Йому було 32 роки. Останнім часом він мешкав у Ліверпулі, а незавдовго до теракту орендував ще одне приміщення.

В цьоум помешканні та в його оселі поліція проводить обшуки. За словами головного інспектора Ліверпуля, під час обшуків уже виявили вагомі докази. Втім, які саме, він не уточнив.

Новини світу: британська поліція встановила особу терориста, який влаштував вибух у Ліверпулі

Вибух стався в неділю вранці на парковці однієї з міських клінік. Поліція кваліфікувала вибух як теракт. Уникнути жертв вдалось завдяки діям таксиста Девіда Перрі. Він на під’їзді до місця призначення звернув увагу на дивну поведінку пасажира. Замкнувши його в машині, встиг вискочити з таксі. Саме це й зберегло йому життя.

Як повідомлялося, британська поліція назвала терактом вчинене у жовтні криваве вбивство депутата палати общин Девіда Емесса. Слідчі заявили, що, не виключено, що може бути зв'язок з ісламським екстремізмом. За підозрою у вбивстві депутата затримали 25-річного чоловіка сомалійського походження.

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