У США сталася стрілянина біля школи: є поранені

Потерпілим від 14 до 18 років.
Шестеро підлітків було поранено внаслідок стрілянини біля середньої школи в місті Аврора в американському штаті Колорадо.
Тут ви можете відвідати територію 13th & Nome. Heavy police presence after 5 teenagers були вирвані з Central High School in Aurora. School is on a secure perimeter. @aurorak12 буде send out a message to parents for school dismissal. pic.twitter.com/yNR01h3kSv— Mekialaya White (@Mekialaya) November 15, 2021
Про це повідомляє CBS News з посиланням на місцеву владу.
За даними поліції, які постраждали від 14 до 18 років. Одному з постраждалих було зроблено невідкладну операцію. Ще одна постраждала з легкими травмами звернулася до лікарів сама.
Поліцейські заявили, що вважають причетними до стрілянини кілька людей, але подробиці поки що не озвучують.
Школа була тимчасово оточена поліцейськими, але невдовзі з неї почали випускати дітей.
Очевидці події розповіли журналістам, що чули 30-50 пострілів.
Раніше в американському штаті Джорджія в результаті стрілянини під час студентської вечірки у Форт-Веллі загинула одна людина, а ще семеро отримали поранення.
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