У США шкільна бійка переросла в стрілянину

Родичі стрільця твердять, що раніше у школі його цькували, а нещодавно - пограбували.

Шкільна бійка мало не перетворилася на трагедію в американському штаті Техас, і досі невідомо, чи виживе один з поранених школярів. Один з учнів старшої школи міста Арлінгтон приніс зброю і пустив її в хід на перерві, свідки твердять, що після того, як зав’язалася бійка.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.14.00.

Все починається на перерві зі звичайної шкільної бійки в старшій школі міста Арлінгтон, штат Техас. Але потім 18-річний Тімоті Сімпкінс дістає пістолета і кілька разів стріляє. В паніці, коли всі розбігаються - на підлогу падає вагітна вчителька.

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«Я саме йшла коридором, і раптом чую крики: «Пістолет! Пістолет! Тікайте! Ми з другом побігли так швидко, як могли», - каже одна із учнів.

Новина миттєво облітає соцмережі. Поки школу оточують копи, за парканом збираються перелякані батьки. В старшій школі Тімберв’ю навчаються понад півтори тисячі учнів.

Невдовзі усіх повідомляють, що загиблих немає. 15-річний хлопець в критичному стані, ще двоє дітей у лікарні. З іншими все гаразд. Невдовзі неподалік школи знаходять пістолет. Тімоті Сімпкінс здається в поліцію сам уже з адвокатом.

«Ще раз хочу наголосити, що це не теракт, не напад на школу. Учень під час бійки вихопив зброю», - повідомляє заступник голови поліції міста Кевін Колбі.

Родичі стрільця твердять, що раніше у школі його цькували, а нещодавно - пограбували.

Новини світу: у штаті Техас учень приніс до школи зброю

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