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Справа про Межигір'я: ВАКС заочно арештував Януковича

Справа про Межигір'я: ВАКС заочно арештував Януковича

УНІАН

Президент-втікач завдав державі збитків на понад 500 млн грн.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід президенту-втікачу Віктору Януковичу в справі щодо резиденції "Межигір'я".

Суд ухвалив рішення у четвер, 7 жовтня. 

Зазначається, що Януковича арештували заочно. "Обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання і не пізніше ніж за 48 годин після доставки розглянути за його (Януковича, - ред.) участю питання про застосування обраного запобіжного західу", - оголосила суддя.

Слід зауважити, що наприкінці липня 2021 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали клопотання до НАБУ про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому президенту Януковичу і його синові Олександрові у справі про присвоєння Межигір'я.

Януковичам інкримінують незаконне обернення комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь. Колишній президент-втікач і його син завдали державі збитків на понад 500 млн грн.

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