Справа про Межигір'я: ВАКС заочно арештував Януковича

Президент-втікач завдав державі збитків на понад 500 млн грн.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід президенту-втікачу Віктору Януковичу в справі щодо резиденції "Межигір'я".

Суд ухвалив рішення у четвер, 7 жовтня.

Також читайте НАБУ звернеться до Інтерполу щодо розшуку Януковича та його сина

Зазначається, що Януковича арештували заочно. "Обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання і не пізніше ніж за 48 годин після доставки розглянути за його (Януковича, - ред.) участю питання про застосування обраного запобіжного західу", - оголосила суддя.

Слід зауважити, що наприкінці липня 2021 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали клопотання до НАБУ про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому президенту Януковичу і його синові Олександрові у справі про присвоєння Межигір'я.

Януковичам інкримінують незаконне обернення комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь. Колишній президент-втікач і його син завдали державі збитків на понад 500 млн грн.

Нагадаємо:

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дозволив провести спеціальне досудове розслідування щодо колишнього президента-втікача Віктора Януковича та його сина Олександра.

щодо колишнього президента-втікача Віктора та його сина Олександра. Раніше Печерський районний суд Києва дозволив розпочати заочне досудове розслідування проти експрезидента-втікача Віктора Януковича у справі про розгін та масові розстріли активістів на Майдані Незалежності 18-20 лютого 2014 року.

у справі про розгін та масові розстріли активістів на Майдані Незалежності 18-20 лютого 2014 року. Також Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти Януковича, Табачника, Курченка і силовиків-зрадників.

Новини України: Януковича судитимуть за привласнення "Межигір'я"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання