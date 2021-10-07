Дело о Межигорье: ВАКС заочно арестовал Януковича

Беглый президент нанес государству ущерб на более 500 млн грн.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения президенту-беглецу Виктору Януковичу по делу о резиденции "Межигорье".

Суд принял решение в четверг, 7 октября.

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Отмечается, что Януковича арестовали заочно. "Выбрать меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания и не позднее чем через 48 часов после доставки рассмотреть по его (Януковича, — ред.) Участием вопрос о применении избранной меры пресечения", — объявила судья.

Следует заметить, что в конце июля 2021 года Национальное антикорупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подали ходатайство в НАБУ об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Януковичу и его сыну Александру по делу о присвоении Межигорье.

Януковичам инкриминируют незаконное обращение комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу. Бывший беглый президент и его сын нанесли государству ущерб на более 500 млн грн.

Напомним

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) позволил провести специальное досудебное расследование в отношении бывшего президента беглого Виктора Януковича и его сына Александра.

в отношении бывшего президента беглого Виктора и его сына Александра. Ранее Печерский районный суд Киева разрешил начать заочное досудебное расследование против експрезидента беглого Виктора Януковича по делу о разгоне и массовые расстрелы активистов на Майдане Независимости 18-20 февраля 2014 года.

по делу о разгоне и массовые расстрелы активистов на Майдане Независимости 18-20 февраля 2014 года. Также Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Януковича, Табачника, Курченко и силовиков-предателей.

Новости Украины: Януковича будут судить за присвоение "Межигорья"

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