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Дело о Межигорье: ВАКС заочно арестовал Януковича

Дело о Межигорье: ВАКС заочно арестовал Януковича

УНИАН

Беглый президент нанес государству ущерб на более 500 млн грн.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения президенту-беглецу Виктору Януковичу по делу о резиденции "Межигорье".

Суд принял решение в четверг, 7 октября.

Отмечается, что Януковича арестовали заочно. "Выбрать меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания и не позднее чем через 48 часов после доставки рассмотреть по его (Януковича, — ред.) Участием вопрос о применении избранной меры пресечения", — объявила судья.

Следует заметить, что в конце июля 2021 года Национальное антикорупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подали ходатайство в НАБУ об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Януковичу и его сыну Александру по делу о присвоении Межигорье.

Януковичам инкриминируют незаконное обращение комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу. Бывший беглый президент и его сын нанесли государству ущерб на более 500 млн грн.

Напомним

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