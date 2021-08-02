Суд разрешил заочный арест Януковича по делу о расстрелах на Майдане

Суд разрешил заочный арест Януковича по делу о расстрелах на Майдане

Решение суда дает право стороне обвинения проводить досудебное расследование в отношении Януковича в его отсутствие.

Печерский районный суд Киева разрешил начать заочное досудебное расследование против экс-президента-беглеца Виктора Януковича по делу о разгоне массовых расстрелах активистов на Майдане Независимости 18-20 февраля 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Суд удовлетворил иск следователя Государственного бюро расследований. Он ходатайствовал о заочном расследовании по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в отношении митингующих в феврале 2014 года в центральной части города Киева — на Майдане Независимости и прилегающих улицах.

"Поскольку экс-президент пока скрывается от органов следствия и суда на территории государства-агрессора — в Российской Федерации, такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении него в его отсутствие (in absentia)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, Янукович, желая прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу его пребывание у власти, используя имеющиеся полномочия, действуя в составе организованной группы совместно с бывшими Председателем СБУ и министром внутренних дел, не позднее 18 февраля 2014 года организовал применения работниками правоохранительных органов без соответствующих оснований и с нарушением норм действующего законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов.

Такие действия привели к массовым жертвам среди митингующих в центральной части. Киева с 18 по 20 февраля 2014 года, в том числе к противоправному причинение смерти 62 лицам.

Подозреваемому инкриминируется организация в составе преступной группировки, в которую входили экс-руководители правоохранительных органов и другие бывшие чиновники, с 18 по 20 февраля 2014 года незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышение сотрудниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений, а также организация террористического акта.

Напомним, что Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Януковича, Табачника, Курченко и силовиков-предателей.

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