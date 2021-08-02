Тело заметили рыбаки: в Херсоне на пляже утонула девушка

Как произошла трагедия — выясняют правоохранители.

В Херсоне, на пляже "Лилея", утонула 15-летняя девушка.

Об этом сообщили в ГСЧС Херсонской области.

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Накануне в 6.20 спасателям от дежурного нацполиции поступило сообщение об исчезновении 15-летней девушки на воде в районе пляжа "Лилея".

А в 6:40 местные рыбаки увидели тело девушки на воде недалеко от места исчезновения.

Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, в ГСЧС сообщали, что в июле в Украине зафиксировано почти 400 случаев утопления, из них более 40 детей.

В Украине в этом году количество летальных случаев на воде на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чтобы всегда чувствовать себя в безопасности, спасатели советуют купаться только на официальных оборудованных пляжах, где за ситуацией на воде и порядком следят лайфгарды. Не употреблять алкоголь во время отдыха у водоемов, не заплывать за буйки. Если начали тонуть — сразу звать на помощь. Полагаться на совести отдыхающих не стоит, считают спасатели.

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