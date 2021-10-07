В США школьная драка переросла в стрельбу

Родственники стрелка утверждают, что ранее в школе его травили, а недавно — ограбили.

Школьная драка чуть не превратилась в трагедию в американском штате Техас, до сих пор неизвестно, выживет один из раненых школьников. Один из учеников старшей школы города Арлингтон принес оружие и пустил ее в ход на перемене, свидетели утверждают, что после того, как завязалась драка.

Об этом говорится в сюжете ТСН.14.00.

Все начинается на перемене с обычной школьной драки в старшей школе города Арлингтон, штат Техас. Но затем 18-летний Тимоти Симпкинс достает пистолет и несколько раз стреляет. В панике, когда все разбегаются — на пол падает беременная учительница.

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«Я как раз шла по коридору, и вдруг слышу крики:« Пистолет! Пистолет! Бегите! Мы с другом побежали так быстро, как могли», — говорит одна из учениц.

Новость мгновенно облетает соцсети. Пока школу окружают копы, за забором собираются перепуганные родители. В старшей школе Тимбервью обучаются более полутора тысяч учеников.

Вскоре всех сообщают, что погибших нет. 15-летний парень в критическом состоянии, еще двое детей в больнице. С другими все в порядке. Вскоре возле школы находят пистолет. Тимоти Симпкинс сдается в полицию сам уже с адвокатом.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что это не теракт, а не нападение на школу. Ученик во время драки выхватил оружие», — сообщает заместитель главы полиции города Кевин Колби.

Родственники стрелка утверждают, что ранее в школе его травили, а недавно — ограбили.

Новости мира: в штате Техас ученик принес в школу оружие

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