В Техасе ученик устроил стрельбу в школе, есть раненые: видео

18-летний парень применил огнестрельное оружие во время драки.

В средней школе в американском городе Арлингтоне (штат Техас) произошла стрельба во время драки с участием 18-летнего ученика Тимоти Симпкинса. Четверо человек пострадали, трое из них госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Об этом в среду, 6 октября, сообщает CNN.

По информации местной полиции, стрельба возникла во время "драки между учеником и другим лицом в классе". Личность стрелка, который после инцидента, скрылся с места преступления на автомобиле, быстро установили.

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В отделе полиции сразу поделились в соцсетях фотографией подозреваемого — 18-летнего Тимоти Симпкинса. Полицейские просили сообщить о его возможном месте нахождения и призвали граждан быть осторожными, поскольку парень вооружен и опасен.

Одна из четырех жертв стрельбы отделалась легкими ранениями и не нуждалась в госпитализации. Еще одной ученице оказали медицинскую помощь в больнице и сразу выписали домой. Еще двое пострадавших до сих пор в больнице.

Телеграмм-канал Shot опубликовал видео с места происшествия, которое снял один из очевидцев этого инцидента. На опубликованных кадрах слышны выстрелы.

Вскоре Тимоти Симпкинс был задержан и доставлен в полицейский участок. Ему будет предъявлено обвинение по трем фактам нападения с применением смертельного оружия.

Напомним, ранее в российском университете в городе Пермь 18-летний студент этого вуза Тимур Бекмансуров беспорядочно стрелял по окнам и коридорах. Студенты, спасаясь, выпрыгивали из окон.

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