Оля Полякова помірялася фігурами у купальниках з 16-річною донькою

Сім'я артистки відпочиває на Мальдівах.

Співачка Оля Полякова нещодавно разом з родиною полетіла на відпочинок.

Так, зірка вирушила на Мальдіви. Там вона насолоджується відпочинком з доньками та чоловіком. Разом вони роблять різноманітні світлини та відео. Зокрема, Оля вирішила записати короткий жартівливий ролик зі своєю 16-річною донькою – Марією. На відео знаменитості помірялися фігурами.

Оля Полякова з донькою Марією / instagram.com/polyakovamusic

До слова, Оля позувала перед камерою у зеленому купальнику та сонцезахисних окулярах. Виконавиця під музику спочатку стояла біля дерев'яної колони, а потім потрусила сідничками.

Маша своєю чергою також постала у чорному купальнику та сонцезахисних окулярах. На відео дівчина спочатку спостерігала за мамою, а потім перекривила її.

До речі, Оля Полякова разом з родиною вже мала повертатися до України. Втім, зірці довелося залишитися на Мальдівах.

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