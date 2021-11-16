Оля Полякова померилась фигурами в купальниках с 16-летней дочерью

Семья артистки отдыхает на Мальдивах.

Певица Оля Полякова недавно вместе с семьей улетела на отдых.

Звезда отправилась на Мальдивы. Там она наслаждается отдыхом с дочерьми и мужем. Вместе они делают различные фотографии и видео. В частности, Оля решила записать короткий смешной ролик со своей 16-летней дочерью – Марией. На видео знаменитости померялись фигурами.

Оля Полякова с дочерью Марией / instagram.com/polyakovamusic

Кстати, Оля позировала перед камерой в зеленом купальнике и солнцезащитных очках. Исполнительница под музыку сначала стояла возле деревянной колонны, а потом потрясла ягодицами.

Маша в свою очередь также предстала в черном купальнике и солнцезащитных очках. На видео девушка сначала наблюдала за мамой, а затем повторила за ней.

Кстати, Оля Полякова вместе с семьей уже должна была возвращаться в Украину. Впрочем, звезде пришлось остаться на Мальдивах.

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