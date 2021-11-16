Рак простаты: как распознать симптомы

На ранней стадии рак простаты не имеет симптомов.

Каждый год в ноябре происходит #Movember или #Вусопад, когда мужчины в течение месяца отпускают усы и бороды. Таким образом, они напоминают о проблеме рака простаты.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Telegram-канале.

Рак простаты – злокачественное новообразование, развивающееся из эпителия предстательной железы. Этот недуг является одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний среди мужчин.

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Если рак простаты обнаружить на ранней стадии, когда он растет только в предстательной железе, то есть большие шансы успешного лечения.

На ранней стадии рак простаты не имеет симптомов. Когда ситуация ухудшается, на более поздних этапах, мужчина может заметить:

проблемы с мочеиспусканием;

ослабление струи мочи;

кровь в моче;

кровь в сперме;

боль в кистах;

значительное похудение;

импотенцию.

Если у вас появляются эти симптомы или один из них, обязательно обращайтесь к врачу. Мужчины старшего возраста, а также люди, в чьих семьях был выявлен рак простаты, имеют больший риск развития рака простаты.

"Если у вас есть повышенный риск развития рака простаты, проконсультируйтесь с врачом о возможности или необходимости проведения теста на определение уровня простата специфического антигена (ПСА)",- говорится в сообщении.

Напомним, что ранее ученые заявили об открытии революционного метода лечения рака простаты.

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