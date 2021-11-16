Рак простати: як розпізнати симптоми

На ранній стадії рак простати не має симптомів.

Кожного року в листопаді відбувається #Movember або ж #Вусопад, коли чоловіки протягом місяця відпускають вуса та бороди. Таким чином, вони нагадують про проблему раку простати.

Про це інформує Центр громадського здоров'я України у Telegram-каналі.

Рак простати — злоякісне новоутворення, що розвивається з епітелію передміхурової залози. Ця недуга є одним з найбільш поширених онкологічних захворювань серед чоловіків.

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Якщо рак простати виявити на ранній стадії, коли він росте лише у передміхуровій залозі, то є великі шанси на успішне лікування.

На ранній стадії рак простати не має симптомів. Коли ситуація погіршується, на пізніших етапах, чоловік може помітити:

проблеми із сечовипускання;

ослаблення струменя сечі;

кров у сечі;

кров у спермі;

біль у кістах;

значне схуднення;

імпотенцію.

Якщо у вас з’являються ці симптоми або один із них, обов’язково звертайтеся до лікаря. Чоловіки старшого віку, а також люди, у чиїх сім'ях був виявлений рак простати, мають більший ризик розвитку раку простати.

"Якщо у вас є підвищений ризик розвитку раку простати, проконсультуйтеся із лікарем щодо можливості чи необхідності проведення тесту на визначення рівня простат специфічного антигену (ПСА)",- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше учені заявили про відкриття революційного методу лікування раку простати.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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