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Рак простати: як розпізнати симптоми

Рак простати: як розпізнати симптоми

Pexels

На ранній стадії рак простати не має симптомів.

Кожного року в листопаді відбувається #Movember  або ж #Вусопад, коли чоловіки протягом місяця відпускають вуса та бороди. Таким чином, вони нагадують про проблему раку простати. 

Про це інформує Центр громадського здоров'я України у Telegram-каналі. 

Рак простати — злоякісне новоутворення, що розвивається з епітелію передміхурової залози. Ця недуга  є одним з найбільш поширених онкологічних захворювань  серед чоловіків.

Якщо рак простати виявити на ранній стадії, коли він росте лише у передміхуровій залозі, то є великі шанси на успішне лікування. 

На ранній стадії рак простати не має симптомів. Коли ситуація погіршується, на пізніших етапах, чоловік може помітити: 

  • проблеми із сечовипускання; 
  • ослаблення струменя сечі; 
  • кров у сечі;
  • кров у спермі;
  • біль у кістах;
  • значне схуднення;
  • імпотенцію.

Якщо у вас з’являються ці симптоми або один із них, обов’язково звертайтеся до лікаря. Чоловіки старшого віку, а також люди, у чиїх сім'ях був виявлений рак простати, мають більший ризик розвитку раку простати. 

"Якщо у вас є підвищений ризик розвитку раку простати, проконсультуйтеся із лікарем  щодо можливості чи необхідності проведення тесту на визначення рівня простат специфічного антигену (ПСА)",- йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше учені заявили про відкриття революційного методу лікування раку простати

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