В США произошла стрельба возле школы: есть раненные

Пострадавшим от 14 до 18 лет.
Шестеро подростков были ранены в результате стрельбы возле средней школы в городе Аврора в американском штате Колорадо.
Here’s what we can see from the media staging area at 13th & Nome. Heavy police presence after 5 teenagers were shot outside of Central High School in Aurora. School is on a secure perimeter. @aurorak12 will send out a message to parents for school dismissal. pic.twitter.com/yNR01h3kSv— Mekialaya White (@Mekialaya) November 15, 2021
Об этом информирует CBS News со ссылкой на местные власти.
По данным полиции, пострадавшим от 14 до 18 лет. Одному из пострадавших была сделана неотложная операция. Еще одна пострадавшая с легкими травмами обратилась к врачам сама.
Полицейские заявили, что считают причастными к стрельбе несколько человек, но подробности пока не озвучивают.
Школа была временно оцеплена полицейскими, но вскоре из нее начали выпускать детей.
Очевидцы происшествия рассказали журналистам, что слышали 30-50 выстрелов.
Ранее в американском штате Джорджия в результате стрельбы во время студенческой вечеринки в Форт-Велли погиб один человек, а еще семеро получили ранения.
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