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В США произошла стрельба возле школы: есть раненные

В США произошла стрельба возле школы: есть раненные

Getty Images

Пострадавшим от 14 до 18 лет.

Шестеро подростков были ранены в результате стрельбы возле средней школы в городе Аврора в американском штате Колорадо.

Об этом информирует CBS News со ссылкой на местные власти.

По данным полиции, пострадавшим от 14 до 18 лет. Одному из пострадавших была сделана неотложная операция. Еще одна пострадавшая с легкими травмами обратилась к врачам сама.

Полицейские заявили, что считают причастными к стрельбе несколько человек, но подробности пока не озвучивают.

Школа была временно оцеплена полицейскими, но вскоре из нее начали выпускать детей.

Очевидцы происшествия рассказали журналистам, что слышали 30-50 выстрелов.

Ранее в американском штате Джорджия в результате стрельбы во время студенческой вечеринки в Форт-Велли погиб один человек, а еще семеро получили ранения.

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