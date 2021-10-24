У США студентська вечірка завершилася смертельною стріляниною: що відомо

Правоохоронці просять допомогти у "встановленні відповідальних за стрілянину".

В американському штаті Джорджія в суботу, 23 жовтня, внаслідок стрілянини під час студентської вечірки у Форт-Веллі загинула одна людина, а ще семеро отримали поранення.

Про це повідомляє ABC News.

Зазначається, що інцидент стався в декількох кварталах від студентського містечка Державного університету Форт-Веллі. Постраждалі студенти перебувають у стабільному стані, загрози їхньому життю немає.

Водночас загиблий не був студентом вказаного навчального закладу. Більше подробиць про жертву правоохоронці не повідомили, однак звернулися до громадськості з проханням допомогти у "встановленні відповідальних за стрілянину".



Інцидент стався напередодні зустрічі випускників, тож університету довелося скасувати низку заходів. "Наші думки зі студентами та їхніми родинами, поки вони одужують", - вказали в навчальному закладі.

Раніше у Норвегії озброєний луком та стрілами чоловік убив п'ятьох людей і поранив ще двох. Поліції вдалося впіймати нападника.

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