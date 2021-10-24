Вбивство Галини Гатчінс: поранений Болдвіном режисер вперше прокоментував інцидент

У момент інциденту режисер стояв позаду Галини, він отримав поранення у плече.

Поранений під час знімань вестерну "Іржа" режисер Джоел Соуза "спустошений" після загибелі операторки з України Галини Гатчінс, яку випадково застрелив голлівудський актор Алек Болдвін.

Відповідну заяву він озвучив у суботу, 23 жовтня, повідомляє ВВС.

"Я спустошений втратою моєї подруги і колеги Галини. Вона була доброю, енергійною, неймовірно талановитою, боролася за кожен дюйм і завжди змушувала мене бути кращим", - розповів Соуза.

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Він також висловив вдячність "за прояв любові" кінематографічному товариству, жителям Санта-Фе і сотням незнайомців. "Це безумовно сприятиме моєму одужання", - вказав режисер.

Як повідомлялося, в американському штаті Нью-Мексико у четвер, 21 жовтня, під час знімань фільму в жанрі вестерн "Іржа" на ранчо Bonanza Creek Ranch у Санта-Фе актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку з України Галину Гатчінс з реквізитної зброї.

В інциденті також постраждав режисер Джоел Соуза, який перебував за спиною українки. Його госпіталізували із пораненням у плече, однак незабаром виписали з лікарні.

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Про те, що зброя заряджена бойовим патроном, Болдвін не мав і гадки. Реквізит йому до рук потрапив від асистента режисера. Той був переконаний, що пістолет безпечний. Утім, ще до асистента його мав перевірити фахівець зі зброї.

Обставини події розслідують правоохоронці, жодних звинувачень поки пред'явлено не було.

Тим часом американські ЗМІ зі своїх джерел довідалися, що у знімальної групи фільму ще до трагедії були проблеми з безпекою. Буквально за день до зйомок дублер нібито вже стріляв із револьвера, який йому дали як незаряджений.

За даними Los Angeles Times, близько пів дюжини членів знімальної групи "Іржі" вийшли на демонстрацію за кілька годин до трагедії, протестуючи проти умов роботи. А в Times написали, що на знімальному майданчику було щонайменше три осічки з реквізитної зброї.

Вбита Галина Гатчінс родом з України. Вона з родини військових, тому народилася за Полярним колом, а виросла в Києві. Операторка закінчила Київський національний університет за спеціальністю "Міжнародна журналістика" та працювала журналісткою-розслідувачкою. Пізніше Галина переїхала до США і в 2015 році закінчила Американський інститут кіно, почавши працювати над фільмами. У неї залишився чоловік Метью і дев'ятирічний син.

Нагадаємо, що лауреат "Еммі" і "Золотого Глобуса", номінант на "Оскар" Алек Болдвін грав у вестерні "Іржа" головну роль, він же продюсував стрічку, в основі сюжету якої - випадкове вбивство. За кілька годин до трагедії Алек Болдвін виклав у соцмережу фотографію з кривавою плямою на грудях. Її негайно видалили, щойно пролилася справжня кров.

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