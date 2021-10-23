У Києві влаштували масовий забіг із собаками

У неділю учасників марафону буде в 30 разів більше, тому влада перекриє два мости через Дніпро та з десяток вулиць у центрі міста.

У Києві в суботу, 23 жовтня, відбувся забіг із собаками. Понад 250 учасників долали дистанцію в один, три та п'ять кілометрів.

Про це 23 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Породи чотирилапих найрізноманітніші - від малих пуделів і до великих німецьких догів. Гавкіт подекуди стояв такий, що люди одне одного не чули.

Після фінішу учасникам вручали по дві медалі - господарю та улюбленцю. Хоча більше щастя, здається, собакам приносили пункти з водою та їжею.

ТСН.ua

"Забіг сам собою має таке символічне значення. Ми хочемо, аби українці більше бігали зі своїми домашніми улюбленцями. Завтра очікуємо на основні дистанції - 10, 21, 42", - зазначив організатор забігу Дмитро Черніцький.

Цей забіг став початком дводенного марафону в столиці. У неділю, 24 жовтня, учасників буде в 30 разів більше, тому влада перекриє два мости через Дніпро та з десяток вулиць у центрі міста.

Новини України: у Києві відбувся забіг із собаками

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