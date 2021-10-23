Біля вулкана на канарському острові в море запустили спеціального робота

Біля вулкана на канарському острові в море запустили спеціального робота

Виверження вулкана може тривати ще два місяці.

В океан поблизу канарського острова Ла Пальма запустили спеціального підводного робота, щоб дослідити, як виверження вулкана впливає на морську екосистему.

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Робот працює на глибині 100 метрів і відправляє зображення команді океанологів. Про це 23 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Виверження на Ла Пальмі триває вже понад місяць. Натепер лава вкрила 8 сотень гектарів землі та знищила майже дві тисячі будинків. А у морі утворила виступ, висотою понад 50 метрів.

За оцінками сейсмологів, виверження може тривати аж до Нового року.

Новини світу: на Ла Пальмі запустили робота, щоб дослідити вплив вулкана на морську екосистему

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