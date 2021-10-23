У Києві в Дніпро випустили 40 тисяч рибин

У Києві в Дніпро випустили 40 тисяч рибин

Зариблення у столиці роблять раз на пів року вже вдванадцяте.

У Києві в головне русло Дніпра випустили 40 тисяч рибин - щуку, коропа, білого амура та товстолобика. Не лише на радість рибалкам, а головно заради екології.

Про це 23 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Загалом 40 тисяч рибин – це дві тисячі тонн. Цю рибу вирощували коштом приватних підприємців. Організували ж усе громадські організації.

ТСН.ua

Зариблення у столиці роблять раз на пів року вже вдванадцяте. Та все одно, кажуть екологи, риби в Дніпрі щороку меншає - через поганий екологічний стан річки та незаконний вилов. Браконьєри віддають перевагу товстолобику та білому амуру - тим самим видам, що здатні почистити Дніпро. Бо основа їхнього раціону – синьо-зелені водорості, що вже багато років атакують річку.

Річкові патрульні обіцяють пильнувати Дніпро – принаймні, поки нові його мешканці не підростуть.

"Риба зараз пройде акліматизацію. Ми будемо цю ділянку посилено охороняти. Вона потім буде мігрувати до зимувальних ям. Від 1 листопада набирає чинності заборона вилову на зимувальних ямах. Рік-два - вона вже буде статево зрілою і даватиме потомство", - говорить керівник Київського рибоохоронного патруля Володимир Мухін.

Новини України: у Києві в Дніпро випустили 40 тисяч рибин

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