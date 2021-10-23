В Киеве в Днепр выпустили 40 тысяч рыбин

В Киеве в Днепр выпустили 40 тысяч рыбин

Зарыбление в столице делают раз в полгода уже двенадцатый раз.

В Киеве в главное русло Днепра выпустили 40 тысяч рыбин — щуку, карпа, белого амура и толстолобика. Не только на радость рыбакам, а главное ради экологии.

Об этом 23 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

В общем 40 тысяч рыбин — это две тысячи тонн. Эту рыбу выращивали за счет частных предпринимателей. Организовали же все общественные организации.

ТСН.ua

Зарыбление в столице делают раз в полгода уже двенадцатый раз. Но все равно, говорят экологи, рыбы в Днепре ежегодно уменьшается — из-за плохого экологического состояния реки и незаконного вылова. Браконьеры предпочитают толстолобика и белого амура — тем самым видам, которые способны почистить Днепр. Потому что основа их рациона — сине-зеленые водоросли, которые уже много лет атакуют реку.

Речные патрульные обещают следить Днепр — по крайней мере, пока новые его жители не подрастут.

"Рыба сейчас пройдет акклиматизацию. Мы будем этот участок усиленно охранять. Она потом будет мигрировать в зимовальные ямы. С 1 ноября вступает в силу запрет вылова на зимовальных ямах. Год-два — она уже будет поло зрелой и давать потомство", — говорит руководитель Киевского рыбоохранного патруля Владимир Мухин.

Новости Украины: в Киеве в Днепр выпустили 40 тысяч рыб

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