"Домашка" вне закона: в Китае запретили перегружать школьников

Родителей будут штрафовать за игровую зависимость детей и подростков.
В Китае официально запретили перегружать школьников домашними заданиями.
Об этом 23 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.
По новому закону, школы должны скорректировать свои учебные планы так, чтобы большинство заданий ученики выполняли на уроках.
А родители и опекуны должны таким образом распределять нагрузку на детей, чтобы у них оставалось время на отдых, творчество и спортивные занятия, но не на компьютерные игры. По другому новому правилу, родителей будут штрафовать за игровую зависимость детей и подростков.
Оправдано ли количество домашнего задания украинским ученикам и как родителям построить правильный режим своим детям — журналисты "Сніданку з 1+1" собрали мнения юриста и психолога.