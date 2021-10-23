"Домашка" вне закона: в Китае запретили перегружать школьников

Родителей будут штрафовать за игровую зависимость детей и подростков.

В Китае официально запретили перегружать школьников домашними заданиями.

Об этом 23 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

По новому закону, школы должны скорректировать свои учебные планы так, чтобы большинство заданий ученики выполняли на уроках.

А родители и опекуны должны таким образом распределять нагрузку на детей, чтобы у них оставалось время на отдых, творчество и спортивные занятия, но не на компьютерные игры. По другому новому правилу, родителей будут штрафовать за игровую зависимость детей и подростков.

Новости мира: в Китае запретили перегружать школьников домашними заданиями

Оправдано ли количество домашнего задания украинским ученикам и как родителям построить правильный режим своим детям — журналисты "Сніданку з 1+1" собрали мнения юриста и психолога.

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