Битва аутсайдеров УПЛ: "Черноморец" и "Львов" не определили сильнейшего в Одессе

Битва аутсайдеров УПЛ: "Черноморец" и "Львов" не определили сильнейшего в Одессе

Команды обменялись голами во втором тайме.

"Черноморец" и "Львов" расписали ничью в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги, который состоялся на поле "моряков" в Одессе - 1:1.

Хозяева повели в счете на 71-й минуте - Николай Михайленко забил после передачи Евгения Смирного.

Львовяне через шесть минут забили в ответ - ганский нападающий Эрнест восстановил статус-кво, ассистировал ему Александр Романчук.

"Черноморец" (7 баллов) поднялся на 14-е место в турнирной таблице УПЛ. "Львов" имеет идентичное количество очков и занимает 13-ю строчку.

В 13-м туре УПЛ "моряки" 1 ноября в Полтаве встретятся с "Ворсклой", а львовяне в последний день октября будут противостоять в Ковалевке местному "Колосу".

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