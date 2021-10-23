Битва аутсайдерів УПЛ: "Чорноморець" і "Львів" не визначили сильнішого в Одесі

Команди обмінялися голами в другому таймі.
"Чорноморець" і "Львів" розписали нічию в матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги, який відбувся на полі "моряків" в Одесі - 1:1.
Господарі повели в рахунку на 71-й хвилині - Микола Михайленко забив після передачі Євгена Смирного.
Львів'яни через шість хвилин забили у відповідь - ганський нападник Ернест відновив статус-кво, асистував йому Олександр Романчук.
- "Чорноморець" (7 балів) піднявся на 14-те місце в турнірній таблиці УПЛ. "Львів" має ідентичну кількість очок і посідає 13-ту сходинку.
- У 13-му турі УПЛ "моряки" 1 листопада в Полтаві зустрінуться з "Ворсклою", а львів'яни в останній день жовтня протистоятимуть в Ковалівці місцевому "Колосу".
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