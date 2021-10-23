"Домашка" поза законом: у Китаї заборонили перевантажувати школярів

Батьків штрафуватимуть за ігрову залежність дітей та підлітків.

У Китаї офіційно заборонили перевантажувати школярів домашніми завданнями.

Про це 23 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

За новим законом, школи мають скорегувати свої навчальні плани так, щоб більшість завдань учні виконували на уроках.

А батьки та опікуни повинні таким чином розподіляти навантаження на дітей, щоб у них залишався час на відпочинок, творчість та спортивні заняття, але не на комп'ютерні ігри. За іншим новим правилом, батьків штрафуватимуть за ігрову залежність дітей та підлітків.

Новини світу: у Китаї заборонили перевантажувати школярів домашніми завданнями

Чи виправдана кількість домашнього завдання українським учням та як батькам побудувати правильний режим своїм дітям - журналісти "Сніданку з 1+1" зібрали думки юриста та психолога.

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