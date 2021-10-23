"Домашка" поза законом: у Китаї заборонили перевантажувати школярів

Батьків штрафуватимуть за ігрову залежність дітей та підлітків.
У Китаї офіційно заборонили перевантажувати школярів домашніми завданнями.
Про це 23 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
За новим законом, школи мають скорегувати свої навчальні плани так, щоб більшість завдань учні виконували на уроках.
А батьки та опікуни повинні таким чином розподіляти навантаження на дітей, щоб у них залишався час на відпочинок, творчість та спортивні заняття, але не на комп'ютерні ігри. За іншим новим правилом, батьків штрафуватимуть за ігрову залежність дітей та підлітків.
Чи виправдана кількість домашнього завдання українським учням та як батькам побудувати правильний режим своїм дітям - журналісти "Сніданку з 1+1" зібрали думки юриста та психолога.